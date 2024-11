Dans le cadre de la vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, le président du Conseil national de la transition, De Dansa Kourouma, est attendu le samedi 16 novembre 2024 à Labé. Afin de réserver un accueil chaleureux à la délégation de l’Organe législatif de la transition, le président de la délégation a pris plusieurs mesures.

Parmi ces mesures, Elhadj Moudjitaba Barry a annoncé que, pour l’occasion, « les marchés de la Commune Urbaine seront fermés jusqu’à 14 heures ».

Le président de la délégation invite l’ensemble des populations des vingt-huit (28) quartiers de la Commune à se rendre à l’esplanade de l’aéroport et à la villa Sylli le samedi à partir de 8 h 30. Il sollicite à cet effet la mobilisation des notables, des chefs de quartiers et de secteurs, des groupements féminins, des associations de jeunes, des syndicats de transport, des taxis-motos, des leaders religieux, etc., pour « réserver un accueil chaleureux à notre illustre hôte, qui s’entretiendra avec les populations de Labé de 9 h à 14 h, et les étudiants de l’Université de Hafia de 15 h à 17 h. »