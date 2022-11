Détenus à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs mois maintenant, le coordinateur national et le responsable des opérations du front national pour la défense de la constitution (FNDC), ont décidé de suspendre leur mot d’ordre de grève de la faim à partir de ce mardi 15 novembre 2022. Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo, justifient cette décision par le respect qu’ils ont pour leur conseil.

«Nous informons l’opinion nationale et internationale ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme que nous accédons à la demande de nos conseils et par conséquent, nous suspendons notre grève de la faim à compter de ce jour 15 novembre», ont fait savoir les deux détenus dans une déclaration rendue publique ce mardi.

Selon Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo, respectivement coordinateur national et directeur des opérations du FNDC dissous, cette décision fait suite aux évolutions que leurs conseils ont fait état dans la procédure qui les concerne. Ils disent rester convaincus «que nous sommes des otages et prisonniers personnels du chef de la junte Mamadi Doumbouya et ses sbires. Nous remercions le peuple de Guinée dans sa majorité pour le soutien et la sympathie à notre situation et à la cause que nous défendons.»

Par ailleurs, les deux activistes de la société civile guinéenne, estiment que dans le cadre de leur démarche de quête de la justice et de l’État de droit dans leur pays, l’opinion publique nationale et internationale «est élucidée sur l’instrumentalisation de la justice guinéenne par la nébuleuse CNRD contre les voies crédibles et plus légitimes qui exigent le retour rapide à l’ordre constitutionnel.»

Oumar Sylla Fonikè Manguè et Ibrahima Diallo, ont entamé depuis le 7 novembre 2022 une grève de la faim, pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de :« l’instrumentalisation de la justice par les putschistes Guinéens», et leur détention « illégale» prolongée mais aussi et surtout exiger leur droit à un procès juste et équitable.

Mamadou Saïdou DIALLO