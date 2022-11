Le collectif des avocats chargés de la défense de Oumar Sylla (Foniké Manguè), Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry, s’est exprimé à nouveau sur la procédure judiciaire qui concerne ses clients. Maître Salifou Béavogui et ses camarades ont annoncé une nouvelle qui pourrait être favorable à la remise en liberté de ces membres du FNDC.

Dans sa déclaration, le Collectif dit avoir appris que le Parquet du Tribunal de Première Instance de Dixinn ‘’aurait relevé appel contre l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoie du 07 novembre 2022’’. Il précise que cet appel défère la cause devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel de Conakry, et, «empêche la tenue de l’audience correctionnelle jusqu’à, ce qu’il en soit autrement décidé par la seconde instance d’instruction. Mais d’ici là, tout en restant déterminé vaille que vaille à poursuivre la défense entamée, le Collectif souhaite vivement que ses clients acceptent de suspendre provisoirement la grève de la faim déclenchée le 07 novembre 2022 afin de donner une chance à la procédure d’appel d’évoluer sereinement et convenablement.»

Pour Maître Salifou Béavogui et compagnie, compte tenu du caractère «totalement vide du dossier» de la procédure et des «pertinents arguments» de droit qui seront développés par la défense, leur collectif estime que cet appel du Parquet «pourrait être une véritable chance d’aboutir aisément à un arrêt de non-lieu mettant définitivement un terme à une détention injuste et arbitraire qui n’a que trop duré.»

Foniké Manguè, Ibrahima Diallo et Honorable Saikou Yaya Barry, sont tous poursuivis par le parquet du tribunal de première instance de Dixinn et placés sous mandat de dépôt depuis le 1er août 2022 pour des faits qualifiés de «participation délictueuse à un attroupement, coups et blessures volontaires, association de malfaiteurs, entrave à la liberté de circulation, complicité, incendie, pillages et destruction de biens privés», suite à la tenue d’une manifestation interdite dans le grand Conakry.