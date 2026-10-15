Procès Algassimou Diallo : la Cour suprême rejette deux requêtes de la défense, l’audience renvoyée

Le procès de l’ancien magistrat Algassimou Diallo reprendra ce vendredi 16 octobre 2026 devant la Cour suprême de Guinée.

L’audience de ce jeudi a été renvoyée à demain pour la suite des débats, après le rejet des deux requêtes introduites par la défense.

Renvoyée le 8 septembre dernier à cette date, l’affaire n’a finalement pas pu entrer dans le fond du dossier. Les débats ont été consacrés à deux demandes des avocats de l’ancien procureur de Dixinn : la récusation de trois magistrats de la composition et l’annulation de l’ordonnance de renvoi, assortie d’une demande de libération de leur client.

Après des échanges houleux, la Cour a rejeté les deux requêtes. En réaction, les avocats de la défense ont annoncé la suspension de leur participation au procès, dénonçant l’absence de conditions nécessaires à la tenue d’un procès équitable.

C’est dans ce contexte que la Cour a décidé de renvoyer l’affaire demain vendredi 16 octobre pour la suite de la procédure.