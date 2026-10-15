Sénatoriales : mise en place de la commission financière, trois jours pour fixer la caution

La commission financière chargée de proposer le montant de la caution de candidature et le plafond des dépenses de campagne pour les élections sénatoriales du 20 décembre 2026 a été installée ce jeudi 15 octobre par la Direction générale des élections (DGE). Ses membres disposent de trois jours, jusqu’au samedi 17 octobre, pour remettre leurs propositions.

Présidée par l’Office national de supervision des élections (ONASUR), la commission s’inscrit dans le dispositif mis en place pour préparer les prochains rendez-vous électoraux, notamment les élections régionales du 29 novembre et les sénatoriales du 20 décembre 2026.

Représentant le directeur général adjoint des Élections, Georges Abraham Sorry, Mohamed Lamine Diaby a souligné l’importance des travaux confiés aux membres de la commission. Il les a invités à s’appuyer sur des critères objectifs, dans le respect des textes en vigueur, afin de garantir la transparence du processus et l’équité entre les candidats.

« Votre mission est particulièrement importante. Elle consiste à examiner les éléments pertinents et à formuler des propositions relatives au montant de la caution de candidature et au plafond des dépenses de campagne électorale applicables aux candidats des élections sénatoriales du 20 décembre 2026 », a-t-il déclaré.

Cette étape intervient alors que la DGE poursuit les préparatifs des prochains scrutins. L’institution travaille notamment à la mise au point des documents électoraux et à la formation des différents acteurs impliqués dans le processus.

Mohamed Lamine Diaby a également insisté sur la rigueur, le professionnalisme et l’impartialité attendus des membres de la commission. Le rapport, prévu pour le 17 octobre, devra fournir à l’autorité compétente les éléments nécessaires à la fixation des règles financières applicables aux candidats.

De son côté, le président de la commission financière, Mamadou Sanoussy Bah, a reconnu que le délai était particulièrement court, tout en assurant que les membres s’organiseraient pour tenir leur engagement. « Nous n’avons que trois jours pour travailler et nous allons ainsi mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour produire un rapport digne de ce nom pendant ces trois jours et le rendre à qui de droit », a-t-il affirmé.

Déterminé à respecter l’échéance, il a réitéré son engagement à mobiliser l’ensemble de la commission pour mener les travaux à bien dans les délais impartis. « Nous ne ménagerons aucun effort pour être dans le délai, Inch’Allah », a-t-il ajouté.

Les propositions de la commission sont attendues ce samedi 17 octobre. Elles devront contribuer à préciser les conditions financières de participation aux élections sénatoriales du 20 décembre 2026.