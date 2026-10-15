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Procès Algassimou Diallo : la défense récuse trois magistrats de la Cour suprême, dont Ibrahima Sory 1 Tounkara

Amadou Dioulde Diallo
1 min de lecture

Le procès de l’ancien magistrat Algassimou Diallo s’est ouvert ce jeudi 15 octobre 2026 devant la chambre réunie de la Cour suprême, mais les débats ont rapidement été interrompus par un incident de procédure. Avant même que la juridiction n’aborde le fond du dossier, les avocats de la défense ont demandé la récusation de trois magistrats siégeant au sein de la formation de jugement.

La requête a été présentée dès l’ouverture de l’audience. Il s’agit du président de la quatrième chambre civile, commerciale et sociale Ibrahima Sory 1 Tounkara, Yaya Boiro, président de la première chambre civile, et Fatou Bangoura, présidente de la deuxième chambre pénale.

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À la suite de cette demande, la Cour s’est retirée pour examiner la requête et décider de la suite à donner à cette démarche de la défense.

La décision de la juridiction est désormais attendue. Son délibéré devrait permettre de clarifier les suites de la procédure, alors que l’examen du fond de l’affaire reste suspendu à cette étape préalable.

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