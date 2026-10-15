Détournement de 511 milliards GNF : Mohamed Diané fixé sur son sort ce jeudi à la CRIEF

Le verdict du procès en appel de l’ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, est attendu ce jeudi 15 octobre 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Sauf changement de dernière minute, la cour doit se prononcer sur une affaire dans laquelle le parquet réclame des sanctions particulièrement lourdes. Le dossier est inscrit au rôle de l’audience et l’ancien ministre est déjà présent dans la salle.

Condamné en première instance, en décembre 2024, à cinq ans d’emprisonnement, Mohamed Diané joue désormais une nouvelle étape de son parcours judiciaire. En appel, le ministère public a durci ses réquisitions. À l’audience du 23 juillet dernier, il a demandé dix ans de prison, une amende de 50 milliards de francs guinéens ainsi que la confiscation des biens de l’ancien responsable gouvernemental.

Les poursuites portent sur des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. D’après les montants avancés par l’accusation, les sommes en cause s’élèveraient à 511 milliards de francs guinéens, soit environ 50,9 millions d’euros.

L’audience de ce jeudi constitue donc une échéance majeure pour Mohamed Diané. Après la condamnation prononcée en première instance et les lourdes peines réclamées en appel, la décision de la CRIEF est particulièrement attendue. La cour devra trancher au terme de cette procédure, sans que l’issue puisse être tenue pour acquise avant le prononcé du verdict.