À l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), ce samedi 14 octobre 2023, le vice-président dudit parti Kalemodou Yansane a réagi à la comparution d’Amadou Damaro Camara devant la Cour des répressions des infractions économiques et Financières (CRIEF).

Aux yeux de l’ancien député Yansane, l’ex-président de l’assemblée nationale a convaincu la population de son “innocence”, dans cette affaire présumée de détournement de 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction de nouveau siège de l’assemblée nationale. Il a

« Quoiqu’on dise, il (Damaro, ndlr) a réussi à faire une chose qui reste dans l’histoire. Il a au moins réussi à laver proprement son honneur. Ce que nous avons vu et écouté, l’homme qu’on a côtoyé pendant au moins six ans à l’assemblée nationale, nous avons estimé que cette fois-ci, il a lavé son honneur quel que soit ce qui va lui arriver plus tard. Ce n’est pas moi qui juge, mais tous ceux qui ont été interrogés dans cette affaire ont estimé qu’il a effectivement convaincu, en tout cas la population », a déclaré Kalemodou Yansane.

Pour finir l’ancien député a invité la CRIEF à libérer les détenus si elle n’a pas de “preuve solide ” contre eux.

Il faut rappeler qu’Amadou Damaro Camara est en prison depuis 17 mois pour des faits présumés “corruption, de détournement de deniers publics, de prise illégale d’intérêt dans le secteur public et privé, et complicité”.