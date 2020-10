L’ONG Bougeons ensemble en partenariat avec la coordination des ressortissants de la CEDEAO en Guinée a tenu une conférence de presse ce jeudi 15 octobre 2020 à Conakry.

L’objectif de cette conférence est d’appeler le peuple de Guinée à prôner la paix et l’unité nationale pour des élections apaisées .

Louceny Condé président de la dite ONG affirme : «Nous avons estimé que dans la logique des choses ou dans le contexte actuel de la Guinée le tissu social est très fragile , donc il va de notre droit en tant que citoyens de la CEDEAO de lancé un appel à l’unité nationale aux citoyens guinéens pour dire que aller au élection n’est pas une fatalité et ce n’est pas non plus un combat», a t’il lancé.

Poursuivant, le président de l’ONG Bougeons ensemble interpelle les citoyens à l’acceptation de la diversité culturelle et politique.

«Au nom de la coordination des ressortissants de la CEDEAO et au nom de l’ONG ,nous demandons amplement aux citoyens guinéens de jouer un rôle inlassablement dans un esprit de tolérance et l’acceptation à la diversité culturelle et politique » plaide t’il

À la question de savoir comment éviter les conflits inter-communautaire en cette période électorale, Louceny Condé compte: « créer une synergie d’action entre les communautés pour participer ensemble dans les activités de la consolidation de l’unité et de la paix , c’est raison pour la quelle nous avons décidé ensemble pour que cette vison soit une vision commune et qu’elle soit partagée dans tout les états il faut donc mettre en synergie les communautés pour pouvoir discuter les problèmes ensemble et relever les défis que la CEDEAO attends».

Cette ONG a pour objectif de créer une synergie d’action pour fédérer toutes les communautés des États membres de la CEDEAO pour avoir un capital humain et dynamique de consensus pour coopérer dans la solidarité sans aucune distinction d’état , de religion et d’ethnie.