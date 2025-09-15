Les bacheliers connaîtront bientôt leur orientation en prélude à la rentrée universitaire 2025-2026. Lors du conseil de cabinet tenu en visioconférence ce lundi 15 septembre 2025, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a dévoilé les priorités immédiates de son département.

Entre autres : “La publication prochaine des résultats d’orientation des nouveaux bacheliers ;

la préparation du séminaire de rentrée universitaire ;

le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs titulaires de PhD pour renforcer le corps professoral ;

l’avancement de la phase 2 de la Cité des sciences et de l’innovation, dont les infrastructures sont en cours d’installation ;

la consolidation des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), avec des études complémentaires en finalisation”, précise le compte-rendu.