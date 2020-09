Le Conseil économique et social (CES) est devenu officiellement (Conseil Économique, Social, Environnemental et culturel (CESEC), conformément à l’article 126 de la nouvelle Constitution. La 2ème session ordinaire de cette institution a été ouverte ce mardi 15 septembre 2020.

Désormais, les dimensions environnementales et culturelles seront prises en compte, au cours de cette session dans les activités de formulation des recommandations et des suggestions à l’endroit de l’exécutif et du législatif.

Néanmoins, cette session qui démarre, s’ouvre dans un climat sociopolitique marqué par la tenue de l’élection présidentielle prochaine d’une part, et l’état d’urgence sanitaire de l’autre. Des faits qui impactent la paix et la cohésion nationale.

Chemin faisant, le ministre d’Etat, conseiller à la Présidence de la République chargé des relations avec les institutions constitutionnelles a indiqué que cela devrait retenir l’attention de l’institution eu égard à sa mission constitutionnelle de veiller à la consolidation de la paix dans le pays.

« En examinant le projet d’ordre du jour, on relève que, faute d’avoir pu tenir la première session 2020, on mesure votre volonté de brasser toutes les questions d’ordre économique et social non examinées qui font corps avec la politique nationale de monsieur le président de la république dans ces domaines. Le président de la République sait compter sur vos recommandations et suggestions appréciables, qui lui sont destinés aux termes de vos travaux et aussi très utiles dans l’accomplissement de sa mission. »

La présidente du Conseil Économique, Social, Environnemental et culturel (CESEC) a rassure que durant cette session, les conseillers se pencheront de façon approfondie sur certaines études afin de produire des résultats qui seront soumis à l’exécutif et au législatif dans l’intérêt supérieur de la nation.

Hadja Rabiatou Sérah Diallo a ainsi décliné les thèmes qui seront abordés au cours de la session: « Pour la commission Promotion des Activités rurales et de l’Environnement, le thème d’auto-saisine est : L’exacerbation de la problématique foncière sur fond de crise sociale et économique en Guinée. Pour la commission Infrastructure, Décentralisation, Développement local et Aménagement: L’importance des Infrastructures durable de la Pêche et de Aquaculture en Guinée dans le Développement. Pour la Commission Emploi, des Affaires sociales et culturelles : la gouvernance, facteur de développement durable et de diversité de notre pays. Pour la commission économie et conjoncture, bonne gouvernance et intégration régionale : la compétitivité de l’économie guinéenne« .