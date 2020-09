Ouvert ce lundi 14 septembre à Conakry, par un consortium d’organisation de la société civile, l’atelier de renforcement des capacités des hommes des medias sur les réseaux sociaux sur les communications sensibles aux conflits, s’est achevé ce mardi 15 septembre 2020.

Au terme de deux jours de formations intense, les 25 journalistes outillés sur le renforcement des capacités des professionnels des medias sur les réseaux sociaux afin qu’ils agissent en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits se disent satisfaits et bien outillés sur ces questions .

Diaraye Diallo participante s’est rejouit de cette formation et promet de mettre en oeuvre les connaissances acquises durant cet atelier

« C’est une formation qui est très importante pour nous journaliste à l’approche de l’élection présidentielle donc cette formation va nous aider à avoir un plus et surtout nous permettre aussi de traiter les choses avec responsabilité. Aujourd’hui on constate qu’il y a un laisser-aller dans la presse et le mal n’arrive que par la presse donc il est important qu’on prennent consience de ce qu’on a appris ici et surtout qu’on l’applique sur le terrain. »

En représentant le consortium à cette cérémonie de clôture, Amirou Diawara a expliqué la nécessité de maîtriser les modules parcourus lors de l’atelier qui sont entre autres, le journalisme sensible aux conflits, le rôle du journaliste pendant les élections. « j’exorte les journalistes à plus de professionnalisme pour une élection apaisée »

Il faut noter que cette cérémonie de clôture, a été aussi rehaussée par l’évaluation des participants sur les thèmes abordés lors de l’atelier.

Madeleine Kotus