Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ITC SheTrades Afrique de l’Ouest, le Centre du Commerce International (CCI) et l’Alliance Globale du Karité (AGK) organisent deux ateliers de renforcement de capacité les 15 et 16 septembre 2020 à l’hôtel Palm Camayenne de Conakry.

Ces deux ateliers visent à développer la capacité des organisations de soutien aux entreprises et des prestataires de services à offrir de meilleurs services aux PME et aux femmes productrices. De plus, les Petites et Moyennes Entreprises seront également outillées en vue accroître leur compétitivité.

Environ une trentaine de participants seront présents aux deux ateliers.

Ces deux ateliers font suite à une série de webinaires pour le renforcement de capacité des acteurs sur plusieurs thématiques entre autres le fonctionnement du marché du karité, son importance dans le développement des pays producteurs, ainsi que la gestion de la qualité dans l’industrie.

L’atelier du 15 septembre est destiné aux organisations de soutien aux entreprises et des prestataires de services, et vise à développer leurs capacités pour offrir de meilleurs services aux MPME et aux femmes productrices.

Plusieurs points seront abordés au cours de cet atelier, notamment le fonctionnement de l’industrie du karité, les besoins des acteurs et les opportunités d’affaires pour les parties prenantes. A travers des travaux de groupe interactif, les participants définiront les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière karité en Guinée et exploreront des approches de solution. En se basant sur le modèle d’intervention de l’Alliance Globale du Karité, plusieurs bonnes pratiques seront partagées avec les participants dans la perspective de construire une industrie du karité forte et durable contribuant au développement de la Guinée.

L’atelier du 16 septembre vise à développer la compétitivité des PME, en particulier des entreprises dirigées par des femmes. Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour dont :

La Loi AGOA et les procédures d’exportation aux Etats-Unis

Les types d’accompagnements existants au sein de l’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX).

La conception d’un plan d’affaires, la gestion des flux de trésorerie et les stratégies commerciales et marketing. Les PME participantes auront également droit à une démonstration pratique sur la fabrication de produits cosmétiques : la lotion corporelle et la crème exfoliante.