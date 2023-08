Le Front pour le développement de Mali (FDM), a procédé le samedi 12 août 2023, à la clôture de la 4ème de son projet “Mali vert”.

«Une préfecture verte est en marche, et chaque citoyen est invité à participer à cette noble cause pour un avenir durable», c’est par ces mots que le FDM a clôturé cette édition dans une atmosphère empreinte de fierté et de réalisation.

C’est un succès qui marque une étape cruciale dans les efforts continus de l’ONG Front pour le Développement de Mali (FDM) pour promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement dans cette localité, relevant de la région administrative de Labé.

La cérémonie a rassemblé des membres de la délégation spéciale, des représentants gouvernementaux, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des membres de la société civile, qui ont témoigné de leur engagement indéfectible envers la cause.

Les activités menées au cours de cette édition ont été variées et impactantes. Il s’agit entre autres : l’assainissement de la ville, la consultation des citoyens dans les centres de santé, la sensibilisation de la population sur l’importance de la protection de leur environnement. À cette occasion, des milliers de plants ont été soigneusement plantés dans la commune rurale de Hidayatou et la commune Urbaine de Mali, contribuant ainsi à la revitalisation de la nature et à la préservation de l’écosystème local.

Visiblement satisfaite des activités menées sur le terrain, Madame Aïssatou Sinkou Diallo, représentante de la délégation spéciale de Mali, a exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes impliquées dans le projet. Elle a aussi souligné le soutien précieux des autorités préfectorales, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des diverses entités du secteur privé qui ont apporté un appui logistique et financier à la réalisation de ce projet.

La collaboration étroite avec le ministère de la jeunesse et des sports a aussi été un élément clé dans la réalisation de ce projet.

Le projet étant en accord avec la journée international de la Jeunesse et de l’Environnement, la contribution active de la jeunesse locale a été saluée comme un pilier essentiel pour la protection et la préservation de l’écosystème. C’est dans ce cadre qu’au nom du Bureau exécutif du Front pour le Développement de Mali, Alimou Barry a souligné l’importance de continuer à encourager les jeunes à jouer un rôle de premier plan dans la protection de l’environnement.

Le projet Mali Vert ne se limite pas seulement au reboisement, mais englobe également des initiatives cruciales telles que la sensibilisation à la santé et au bien-être, renforçant ainsi l’engagement envers le développement holistique de la communauté.

Dans la perspective pour l’avenir, le Front pour le Développement de Mali se concentre sur le suivi attentif des plantations existantes, ainsi que sur la collaboration avec le ministère de l’environnement pour une protection environnementale durable. En outre, l’organisation se fixe pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable, une ressource fondamentale pour la vie et le développement de la région.

Cette édition témoigne de l’engagement continu du Front pour le Développement de Mali envers le développement durable et la protection de l’environnement. Les efforts déployés, tant par les membres de l’ONG que par la jeunesse locale, ont jeté les bases d’un Mali plus vert, plus sain et plus prospère pour les générations à venir.

De la première édition à cette quatrième, le FDM à travers ce projet, a touché presque toutes les sous-préfectures de Mali.