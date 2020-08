Dans son adresse à la nation de ce jeudi, le chef de l’État a reconduit à nouveau l’État d’urgence sanitaire en vigueur dans le pays depuis le mois de mars pour une période de 30 jours à compter de ce samedi.



Le président de la plateforme des jeunes de l’axe pour la démocratie et le développement (PJDD), pense que le discours du chef de l’État n’est pas en adéquation avec la réalité du pays.

Ibrahima Aminata Diallo, y voit d’ailleurs une démarche purement politique, qui vise à restreindre les libertés des uns contre les autres.

« Il y a une contradiction entre ce que le président dit et ce qui se fait. On vient tout récemment d’assister à la convention nationale du RPG au palais du peuple. On a vu le nombre de personnes qui est venu là. Cependant y a une interdiction des regroupements des citoyens à tous les lieux publics. Ce discours n’est pas en adéquation avec les actes même du gouvernement qui fait des mobilisations partout et les citoyens on les empêche. Je trouve du deux poids deux mesures. C’est une politique machevielique probablement comme nous partons vers une élection présidentielle controversée avec une opposition qui ne se reconnaît pas dans le processus. Donc il y a un rapprochement entre le discours du président et la situation sociopolitique du pays », a fustigé cet activiste de la société civile.



Pour lutter efficacement contre le Coronavirus et emmener les citoyens à respecter les mesures barrières édictées par les autorités de la santé, Ibrahima Aminata Diallo fait des propositions.

« Il faut impliquer les organisations de la société civile qui sont proches des citoyens dans le cadre de la sensibilisation. Mais, si les organisations de la société civile ne sont pas impliquées dans la gestion, les médias seuls ne suffisent pas pour la sensibilisation. Donc il faut accentuer la sensibilisation jusqu’à à ce qu’on déclare la fin de la maladie ».