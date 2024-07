Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-En-Ciel de ce samedi 13 juillet 2024, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce, a exprimé des critiques acerbes concernant l’avancement de la transition guinéenne. Ses propos ont porté sur divers points cruciaux, notamment le recensement général de la population, le RAVEC (Recensement Administratif à Vocation d’État Civil), et les activités relatives au retour à l’ordre constitutionnel.

Marc Yombouno a questionné le progrès des dix activités essentielles fixées par les autorités de transition. Selon lui, des éléments fondamentaux tels que le recensement général de la population et le RAVEC sont encore en attente de réalisations concrètes. Il a souligné l’importance des réformes électorales, de la loi sur la CENI (Commission électorale nationale indépendante), de l’élaboration d’une nouvelle constitution et de l’organisation des élections, tout en déplorant l’inaction dans ces domaines.

Ce membre du bureau politique de l’ancien parti au pouvoir a critiqué le manque de progrès dans l’élaboration et la présentation du projet de constitution. « On nous présente des séances de sport au palais là-bas pour dire que ce sont des actions patriotiques en lieu et place du projet de constitution. C’est grave. Où est la constitution jusqu’à présent ? On planifie le référendum pour cette année. À quelle date ? On ne le connaît pas » a-t-il demandé, manifestant son inquiétude quant à l’absence de clarté sur la date prévue pour le référendum constitutionnel, initialement planifié pour cette année.

Dans son discours, il a également critiqué la CEDEAO pour son approche jugée passive et non inclusive dans la gestion de la transition guinéenne.

« Ce qui nous étonne, depuis que la CEDEAO a ficelé le chronogramme dit dynamique avec les autorités guinéennes sans la participation de la société civile, sans la participation des partis politiques, même sa représentation qui est à Conakry n’a pas rencontré les partis politiques pour analyser ce qui s’est fait, ce qui n’est pas fait, et comment rectifier le tir. Aucune action n’a été faite à son niveau. Comment au sommet des chefs d’État, cette CEDEAO peut dire que la transition guinéenne se porte bien ? Sur la base de quoi ? Même un élève de l’école primaire, dans une analyse, tient compte des positifs et des négatifs », a-t-il déclaré.