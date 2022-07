La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a fait une communication ce vendredi, sur les dossiers qui concernent les anciens ministres du régime Condé. Selon cette juridiction, un montant faramineux a été découvert sur le compte de l’ancien ministre de la Défense nationale. Ce montant a été versé par plusieurs personnes.

«M. Mohamed Diané possède a plusieurs comptes en banque, donc un patrimoine aussi important dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués à plus de 2 milliards de francs guinéens et dont les versements ont été faits par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées», a fait savoir le substitut du procureur spécial, dame Joséphine Loly Tenguiano.

Elle affirme que pour le cas Mohamed Diané, il a été aussi question de faire la situation «de toutes les commandes des matériels d’opération et autres, ainsi que sur la situation de gestion de la direction du service agricole de l’armée, élucider les 7 milliards que l’un des proches de Dr Diané a bénéficié ainsi que le cas des 28 pickups affectés à l’armée, sur commande via Djoma groupe S. A. Et, enfin faire le point sur le projet de construction de l’hôpital militaire de Dubréka.»

L’ancien ministre d’Etat à la Défense nationale, ministre en charge des Affaires présidentielles, est en détention depuis le 6 avril dernier.