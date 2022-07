Le président de la transition a instruit au ministre de la justice d’organiser le procès dans le dossier des massacres effectués au stade du 28 septembre, par les forces de défense et de sécurité. Dans ses instructions, Mamadi Doumbouya a exigé à ce que cela soit possible avant la fin du mois de septembre de l’année en cours. La présidente de l’AVIPA (association des victimes et parents des victimes), s’est dite optimiste par rapport à la date indiquée.

La décision exprimée par le président de la transition donne de l’espoir aux victimes et à leurs parents : «On remercie le colonel Mamadi Doumbouya pour cet acte qu’il vient de poser, qui représente énormément d’espoir au sein de notre association. Nous espérons que le souhait du colonel Doumbouya sera suivi à la lettre parce-que c’est un engagement très fort qu’il vient de prendre et il faut qu’il soit respecté.», a exprimé la présidente de l’association des victimes, parents et amis des évènements du 28 septembre.

Pour elle, la tenue de ce procès est l’occasion pour le président de la junte de démontrer sa bonne foi aux Guinéens, en se démarquant de son prédécesseur : «Au temps d’Alpha Condé, il n’y a jamais eu ce genre d’annonce de date définie pour la tenue de ce procès. Les ministres qui se sont succédé à la tête du ministère de la justice ont toujours privilégié la construction du bâtiment que de l’ouverture du procès. Cette fois-ci, on est confiant, si le procès se tient et que tout se passe bien, le colonel sortirait tête haute dans ce pays.»