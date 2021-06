L’ancien international nigérian, Taribo West raconte avoir été guidé sur le chemin spirituel pendant les célébrations de la victoire du Nigéria en finale face à l’Argentine aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta, aux Etats-Unis.

Atlanta 1996, le déclic

« On était en train de faire la fête et là une jeune femme me tombe dessus et me dit : ‘Monsieur, s’il vous plaît quel est votre nom ? Je lui ai dit ‘Je suis Monsieur sans nom' », se souvient l’ancien footballeur.

« Elle a dit : ‘puis-je savoir où vous vivez ?’. Je lui ai dit ‘Je vis nulle part’. Elle est partie contrariée », poursuit Taribo West.

Comme quelqu’un qui raconte un film, Taribo West continue : « dans le coin de l’œil, j’ai entendu une petite voix et c’est arrivé comme une gifle. Pan ! Pan ! Tourne-toi ! Je me suis tourné ! »

Selon lui, la voix lui a ordonné de regarder cette femme et d’aller la voir.

« Elle m’a dit : ‘regarde cette femme’ et elle a ajouté : ‘va la voir, appelle cette femme et excuse-toi auprès d’elle. Je l’ai envoyée pour toi », explique-t-il.

Se disant que cette injonction ne pouvait venir que du Seigneur, Taribo West a entrepris de rechercher cette femme providentielle qui allait changer sa vie.

L’explosion divine

Toutefois, Taribo West se rappelle que la chrétienne évangéliste de la fête d’Atlanta qui lui avait rendu visite lui avait signalé que « fréquenter une jeune femme c’était comme être avec un diable déguisé ».

« Lorsque cette sœur est venue tout droit de l’Amérique, elle m’a dit ‘écoute, celle-là, c’est une agente envoyée de l’enfer pour détruire quoique je fasse », raconte-t-il.

C’est alors qu’il entreprit de prier avec les deux femmes pour remercier le seigneur.

« Tout à coup, le pouvoir de Dieu a heurté la maison. Quelque chose a explosé. Ensuite ce que j’ai vu, c’est que ce pouvoir a frappé la jeune femme », soutient l’ancien international.

West prétend que la jeune femme a ensuite basculé d’une forme spirituelle à une autre.

« Juste après, le pouvoir de Dieu m’a aussi pris. J’ai vu Dieu face à moi. C’est alors que ma transition a commencé : des terrains aux chaires », nous apprend Taribo West.

