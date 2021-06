Ce mardi 15 juin 2021, le Président du Parti Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) a donné la position de son Parti sur le sujet du dialogue politique et social.

A l’entame, Dr Abdoulaye Diallo plaide pour la libération de l’ensemble des détenus politiques. Il estime que c’est le seul moyen pour favoriser le rapprochement entre les acteurs concernés.

«Alpha Condé se dit président de la Guinée. Il doit assumer cette fonction, réconcilier les Guinéens avec la pratique normal de la loi. Il faut qu’il accepte de libérer tous les prisonniers politiques. De Toumba à AOB et tout ce monde qui est en prison aujourd’hui, pour essayer de décrisper la situation et dépassionner le débat, qu’on parle de façon sincère entre nous et qu’on essaie enfin de trouver une solution au problème guinéen. Aujourd’hui si Alpha accepte de jouer le jeu, le dialogue portera», a déclaré l’opposant.

Concernant la position de l’UFDG qui exige la libération de ses prisonniers politiques avant d’aller au dialogue, le leader du MSD dit ne pas comprendre cette démarche, car d’après son propre constat, le Parti de Cellou Dalein Diallo n’a pas fourni suffisamment d’efforts pour obtenir la libération de ces prisonniers.

«Depuis longtemps je suis en train de dire la même chose. l’UFDG est un Parti mal organisé. Si non qu’est-ce que l’UFDG a fait réellement pour leur libération ? Parce qu’au delà de Gaoual et de Chérif Bah, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd’hui dans les prisons. C’est ce qui est plus pitoyable», déplore Dr Abdoulaye Diallo.