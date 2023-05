Lors de son passage ce lundi 15 mai au CNT à l’occasion du lancement des débats d’orientation constitutionnel, le Premier ministre a interpellé le CNT sur l’enjeu lié à la rédaction de la nouvelle Constitution.

Bernard Goumou invite les conseillers nationaux du CNT, a élaboré une Constitution en tenant compte des réalités actuelles du pays.

“La future Constitution doit répondre aux aspirations du peuple de Guinée, et résister aux tentations des hommes, elle doit aussi avoir la capacité de s’adapter à son environnement, embrasser les principes universels, tout en protégeant notre identité propre, bref elle doit demeurer forte. L’enjeu est de taille, c’est pourquoi nous avons la conviction que les principes et les valeurs devant valoir la rédaction du futur texte constitutionnel sont essentiels pour l’orientation que nous allons donner à notre pays. Et pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays, il est impératif que nous ayons une Constitution qui puisse garantir l’unité nationale dans notre diversité qui constitue un rampare à toute tentative de révision à des fais personnels et égoïste et prévoit des sanctions à l’encontre des acteurs ou des auteurs de tout manquements”, a lancé le Premier ministre.

Pour le chef du gouvernement, le futur texte de la Constitution doit également être très exigent par rapport aux conditions d’éligibilité des futurs dirigeants du pays.

Il a aussi attiré l’attention de l’institution dirigée par Dansa Kourouma sur les questions liées à l’environnement et à la santé.

“Vous conviendrez avec nous que l’élaboration des conditions d’éligibilité de nos futurs dirigeants reste une des tâches les plus importantes pour votre institution. Notre future Constitution est une opportunité pour garantir les droits fondamentaux relatif à la santé, à l’habitat, à la sécurité alimentaire de tous les citoyens Guinéens et particulièrement pour des personnes vulnérables. Nous tenons à attirer votre attention sur des enjeux écologiques, climatiques et aux problématiques environnementales de nos activités minières, à cet effet, le texte doit définir le rôle de l’État dans la préservation de l’environnement national, il y va dans l’intérêt, de la santé de nos populations et la durabilité des richesses à léguer à nos générations futures”, a-t-il souligné.