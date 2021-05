Violences conjugales, on en parle encore à Labé. Elles sont nombreuses ces femmes battues par leurs conjoints pour mine de rien. Ce samedi 15 mai 2021, une femme âgée de 21 ans a été violemment battue par son mari. Sa seule faute a été de réclamer l’argent de la dépense quotidienne.

Alors qu’elle est suivie à l’hôpital régional de Labé, la victime, Mariama Sadio Diallo, mal en point, raconte sa mésaventure après avoir repris conscience: «Quand je suis tombée, je me suis évanouie. Ma lèvre que vous voyez là aussi c’est lui qui m’avait mordue. Donc elle a été cousue il n’y a pas longtemps. »

Dr Sékouba du service traumatologie qui a reçu la patiente explique: « On nous a envoyé une dame ce matin. Selon elle, c’est son mari qui l’a bastonnée et nous avons constaté au niveau des deux membres supérieurs qu’il y a des blessures. On a fait les soins on est en train de la suivre. Des sutures ont été effectuées, mais sa vie n’est pas en danger. »

Publicité

Aux dernières nouvelles le mari mis en cause était au chevet de sa femme et n’était jusque là pas inquiété par les autorités.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé