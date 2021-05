Le président de l’UFDG croit toujours à sa victoire à la présidentielle du 18 octobre 2020. Dans un entretien qu’il a accepté hier vendredi, à la chaîne allemande DW, Cellou Dalein Diallo a déclaré que personne n’a plus d’intérêt à dialoguer avec Alpha Condé.

A l’en croire, le chef de l’État guinéen n’a jamais respecté les conclusions de ces dialogues avec quiconque.

«Dialoguer avec Alpha Condé ne servirait à rien. On a eu plus d’une dizaine de dialogues depuis qu’il est là, il n’a jamais respecté les conclusions de ces dialogues. Donc, à cet égard, je ne vois pas l’intérêt d’avoir un dialogue, il suffit que les bonnes volontés demandent à Alpha Condé simplement de respecter les lois, les suffrages populaires et il n’y aurait plus de crises en Guinée », a fustigé l’ancien Premier ministre.