Arrivé au Werder de Brême après cinq saisons compliquées en Angleterre, l’aventure ne s’est pas avérée concluante pour Naby Keita qui, en plus des blessures, s’est vu éloigné des priorités de son club. Une situation qui a fait craquer le Guinéen.

Entre blessures et mésaventures, la carrière de Naby Keita est en train de prendre une tournure inquiétante. Assez souvent loin des pelouses, le capitaine du Syli a vu son statut de titulaire indiscutable de la sélection nationale remis en cause à la dernière CAN et continue sa descente aux enfers.

Alors qu’il a privilégié le Werder de Brême l’été dernier pour se relancer après un épisode très mitigé chez les Reds (54 matchs, 12 buts en 5 saisons), Naby Keita continue de faire face au même problème, la fragilité de son corps. Il n’a disputé que 5 matchs pour l’actuel 12e de la Bundesliga depuis le début de la saison. Et pire, il semble loin des priorités de son staff technique désormais.

Relégué sur le banc depuis quelques semaines malgré sa disponibilité, le milieu de terrain guinéen de 29 ans aurait boudé le voyage en bus de son club qui a joué le Bayer Leverkusen ce dimanche (défaite 4-0). La raison annoncée par la direction du club est que Naby Keita aurait mal pris le fait qu’il serait encore remplaçant (face au Bayer) et a ainsi préféré continuer chez lui au lieu de monter dans le bus.

« Il a décidé de ne pas monter dans le bus et de rentrer chez lui », a révélé le directeur sportif du Werder, Clemens Fritz, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, avant d’ajouter « Nous parlerons avec Keita et son agent des conséquences et de la manière de procéder… ».

Naby Keita a tout de même réagi à cette situation et semble ne pas s’aligner sur les dires de ses dirigeants.

« Depuis le début de ma carrière, partout où je suis passé, je n’ai jamais eu de problème de discipline et j’ai toujours essayé d’être exemplaire. Je n’accepterai donc que personne ne vienne ternir cette image… » a posté le joueur en story sur Instagram.

Déjà la fin de l’aventure allemande ?

En tout cas, un départ en fin de saison ne surprendra personne. Affaire à suivre.