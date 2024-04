Initialement prévue ce lundi 15 avril 2024, pour la suite des débats, l’affaire opposant l’ancien ministre de la Défense nationale à l’État guinéen pour des faits présumés de détournement de deniers publics a finalement été renvoyée pour le 13 mai prochain.

Le procureur Yacouba Conté, président de la chambre de jugement donne comme motif de ce renvoi, l’absence de l’avocat Me Ciré Clédor Ly à l’audience.

Me Ciré Clédor Ly, avocat de Dr Mohamed Diané, avait annoncé la semaine dernière son retrait dans le dossier étant convaincu que le prévenu Docteur Diané ne pourra “jamais bénéficier d’un procès équitable”.

Dans les débats, Amadou Baben Camara de la partie civile a demandé au tribunal la désignation d’un avocat commis d’office pour défendre Dr Mohamed Diané. Il estime que le retrait de ces avocats à la demande du prévenu n’est qu’une ruse de sa part pour éviter de comparaître.

Sur ce, le procureur Yacouba Conté a estimé que la suspension de participation du cabinet de Me Ciré Clédor Ly ne peut empêcher la continuation de la procédure.

« En application de l’article 13 alinéa 5 de la loi N/2021/007/PRG/CNRD/SGG portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la cour de répression des infractions économiques et financières, l’affaire est renvoyée au 13 mai prochain pour commission d’office d’avocat en faveur du prévenu».