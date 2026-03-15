Alors que les tensions aux frontières entre la Guinée et le Libéria restent vives, le chef d’état-major des forces, le général Ibrahima Sory Bangoura, assure que les forces armées guinéennes demeurent vigilantes pour garantir l’intégrité territoriale et la sécurité de la population.

« Avant toute chose, je tiens à affirmer que l’armée ne faillira jamais à sa mission de défendre l’intégrité du territoire. Nous sommes courtois, mais cela ne nous empêche pas d’accomplir notre mission de défense », a déclaré l’officier supérieur en marge d’une réunion d’information qui s’est tenue ce samedi 14 mars à l’etat-major général des armées en présence du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, et des plus hauts gradés de l’armée guinéenne.

« Je voudrais donc rassurer la population guinéenne et l’inviter avant tout à rester calme, à ne pas se rendre au front, à laisser l’armée faire son travail et à lui faire confiance », a ajouté le général. « Aujourd’hui, il faut s’assurer qu’aucune parcelle de terre ne sera cédée à quiconque», a-t-il insisté.

Parallèlement, au ministère de la Défense nationale, des réunions se tiennent entre les équipes techniques des Affaires étrangères, de la Décentralisation et des Forces de défense et de sécurité pour suivre la situation de près.