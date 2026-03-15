Ce dimanche 15 mars 2026, quelque 2,6 millions d’électeurs congolais sont attendus aux urnes pour désigner leur président parmi six candidats, dont le sortant Denis Sassou Nguesso. Les figures historiques de l’opposition, André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, restent absentes de la course, purgeant respectivement des peines de vingt ans de prison après leurs condamnations en 2019 et 2018 pour « atteinte à la sûreté de l’État».

Au pouvoir depuis 1997, Denis Sassou Nguesso brigue un cinquième mandat consécutif. Âgé de 82 ans, il figure parmi les dirigeants africains les plus longtemps en poste, cumulant plus de quarante années au sommet de l’État congolais, avec un interrègne de cinq ans (1992-1997) pendant l’instauration du multipartisme.

En 2015, il avait fait modifier la Constitution pour lever les restrictions liées à l’âge et au nombre de mandats, ouvrant la voie à une candidature en 2026.

Lors de la présidentielle de 2021, il avait été déclaré vainqueur avec 88 % des voix lors d’un scrutin largement boycotté par les principaux partis d’opposition, marqué par une faible participation et des irrégularités dans l’inscription des électeurs. Son parti, le Parti congolais du travail (PCT), accompagné de ses alliés, avait alors obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale, avec 122 sièges sur 151.

Le contexte de l’élection de 2026 laisse présager un scénario similaire à celui des scrutins précédents, tant l’influence du président sortant sur les leviers clés du pouvoir demeure forte. Dans ce pays d’Afrique centrale riche en pétrole et d’environ six millions d’habitants, les observateurs suivent de près ce rendez-vous électoral.