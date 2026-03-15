Face aux incursions répétées et aux incidents signalés le long des frontières de la Guinée avec la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau, une importante réunion d’information s’est tenue ce samedi 14 mars à l’état-major des Forces armées guinéennes. Elle a réuni des responsables du ministère des Affaires étrangères ainsi que les plus hauts gradés de l’armée guinéenne.

À cette occasion, le chef d’état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a expliqué que les forces de défense avaient été mobilisées pour fournir les éléments techniques nécessaires à l’évaluation de la situation.

« Nous sommes auprès du ministère des Affaires étrangères sur instruction du commandant en chef des forces armées. Il nous a demandé de mettre à sa disposition toutes les données techniques prouvant de manière suffisante l’invasion du territoire guinéen. Cela repose sur notre connaissance du terrain, sur tout ce que nous possédons, sur les souffrances endurées par nos soldats sur le terrain, ainsi que sur la configuration géographique de notre pays », a déclaré le chef d’état-major des armées.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a informé les participants des échanges téléphoniques intervenus entre le président de la République, Mamadi Doumbouya, et ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone, dans le but de trouver une issue aux tensions frontalières. « Nous avons évité le pire, car il y a eu des provocations de la part de ces pays frères. Mais le Président de la République, le chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, a su jouer sur les deux tableaux. »

« Premièrement, il a déclaré que la Guinée ne laisserait personne occuper une seule parcelle de son territoire. Il a adopté une position ferme. Deuxièmement, il a ajouté être prêt, si l’autre partie partage cette position, à en discuter avec ses frères dans le cadre du panafricanisme. »

Selon les autorités guinéennes, ces échanges ouvrent la voie au dialogue entre les trois pays membres de l’Union du fleuve Mano. Dans la foulée, le président Mamadi Doumbouya a convoqué à Conakry un sommet de cette organisation sous-régionale, qui regroupe la Guinée — actuellement à la présidence — la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria.

Cette rencontre vise à privilégier la concertation et à préserver la coexistence pacifique entre des peuples liés par l’histoire et la culture.