Arrêté le 7 mars 2024 au quartier Gbessia dans la Commune de Matoto, l’activiste membre du Parlement citoyen de l’engagement civique, Sékou Sylla, a recouvré sa liberté, ce jeudi.

L’information a été confirmée par le parlement citoyen à travers une déclaration publiée dans la soirée.

Pour les responsables de cette organisation, la libération de Sékou Sylla représente non seulement un triomphe pour la justice et la liberté d’expression, mais aussi rappelle l’importance de l’engagement et la solidarité que les membres ont fait preuve.

Par la même occasion, le parlement citoyen maintient sa demande au gouvernement de se pencher sur les autres prix des denrées alimentaires et réitère son engagement à poursuivre la lutte pour la justice sociale en Guinée.

Pour rappel, Sékou Sylla avait été arrêté suite à sa participation au “Bruit citoyen” une manifestation qui vise à dénoncer la cherté de la vie en Guinée.

Dans sa première déclaration, le Parlement citoyen avait dénoncé “une arrestation arbitraire” qui viole les droits les plus élémentaires de l’activiste de la société civile.