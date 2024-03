Dans cet entretien, le président du parti Alliance pour le changement et le progrès (ACP) exprime ses attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement dirigé par Bah Oury. Au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, Ben Youssouf Keita, soutient que la première priorité doit être d’abord l’amélioration des conditions de vie des Guinéens. Cet acteur politique lance un appel aux ministres et invite le chef du gouvernement à mériter la confiance placée en lui par le président Mamadi Doumbouya. Lisez !

Guinée360.com : Le nouveau gouvernement a été mis en place. Quel regard portez-vous sur cette équipe?

Ben Youssouf Keita : Concernant la performance du nouveau gouvernement, je fais mien l’assertion qui dit: On juge le maçon au pied du mur. Comme je suis un optimiste par nature, j’espère un bon résultat de la part de ce nouveau gouvernement. La présence de certains parmi ceux qui ont déjà prouvé leur capacité dans le précédent gouvernement me rassure quelque part, s’ils ont la main totalement libre. La condition sine qua non est que tous ces ministres soient animés d’un sens de patriotisme, de sacrifice, d’honnêteté et de compétence. Qu’ils sachent que le peuple de Guinée a besoin des résultats concrets quant à ses aspirations légitimes et primaires. Entre autres, denrées accessibles à toutes les bourses, l’eau et le courant permanents dans les foyers. Ça c’est urgent et prioritaire avant tout autre calendrier ou un chronogramme.

Pour vous quels sont les défis qui attendent ce gouvernement ?

Le plus grand défi qu’attend ce gouvernement est de rétablir la confiance entre la population et les gouvernants. Être exemplaire en toute chose. Poser rapidement des actes concrets dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population en ce moment de pénitence. Rétablir le pont entre la presse privée et l’État. Normaliser le fonctionnement de l’internet et œuvrer lisiblement au retour à l’ordre constitutionnel.

A votre avis quelles sont les erreurs que ce gouvernement ne devrait pas commettre ?

Les erreurs que ce gouvernement doit éviter entre autres sont : la zizanie, le manque de cohésion au sein de l’équipe, les promesses, le manque de respect des procédures établies dans toutes leurs démarches, le manque de communication préventive. Et surtout ne pas jouer avec l’intelligence des compatriotes et éviter toute gestion douteuse.

Quel conseil avez-vous à donner à ce gouvernement surtout au Premier ministre Bah Oury ?

Si ma voix sert à quelque chose, je demanderai au nouveau Premier ministre de rester lui-même, être en conformité avec sa conscience, être à l’écoute de la population, trouver des solutions idoines aux légitimes aspirations afin qu’il soit à la hauteur de la confiance placée en lui par le chef de l’État et mériter le respect de la population. Oeuvrer dignement pour le retour à l’ordre constitutionnel dans les meilleures conditions.

Avez-vous été consulté pour appartenir à ce gouvernement ?

Je n’ai pas été contacté et personnellement je n’ai pas mené de démarche pour être nommé ministre. Je pense que je suis suffisamment connu dans ce pays par les décideurs pour ne pas démarcher pour un décret. Surtout que je viens d’avoir la distinction de Meilleur Médecin de Guinée 2023, du prix Gabriel Sultan, qui a été relayé par la RTG dans le journal parlé de 20h30. Alors quand l’heure va sonner, cela arrivera au grand jour. D’ici-là, je me consacre à mon travail de médecin et je m’occupe de mon parti l’ACP, mon ambition c’est d’être président de la République un jour et cela va arriver bientôt.