Alors que la date limite de paiement des redevances des radios et télévisions était fixée a ce mercredi 15 février 2023, un compromis a finalement été trouvé entre l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) et l’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI).

L’annonce a été faite par le président de l’URTELGUI, Aboubacar Camara dans l’émission Mirador sur FIM FM. « Nous avons donc pris des engagements au niveau de l’ARPT. Ces engagements s’articulent autour de plusieurs points. Le premier point est que nous nous engageons à ce que les radios qui ne sont toujours pas à jour pour le paiement de leurs redevances le fassent le plus tard le 28 février 2023. Deuxièmement, que l’ Urtelgui prenne la responsabilité en accord avec l’ARPT pour la sensibilisation de l’ensemble des médias de notre pays. (…). C’est pourquoi, tout le monde doit s’engager, aujourd’hui, à travers un écrit pour dire qu’elle accepte la rétention à la source. Pour qu’à chaque fois que la subvention des médias privés est payée que l’Urtelgui soit autorisée à faire la rétention à la source de commun accord avec la Haute autorité de la communication (HAC) afin que l’ARPT soit en possession de son dû qui est la location des fréquences », a-t-il expliqué tout en se réjouissant du compromis trouvé.

« S’il y avait pas eu cette oreille attentive de l’ARPT, aujourd’hui, on allait avoir que 10 radios qui allaient émettre sur une soixantaine dans le pays. Aujourd’hui, la situation est préoccupante. Ce n’est pas par refus pour un média de ne pas payer la location de sa fréquence c’est parce que la situation ne le permet pas », a laissé entendre le président de l’URTELGUI.