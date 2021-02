Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 14 février 2021, le gouvernement guinéen a annoncé que la première investigation menée a dénombré 7 cas, tous âgés de plus de 25 ans (4 hommes et 3 femmes) dont 3 cas de décès (2 femmes et 1 homme).

Sur son compte Twitter ce lundi, le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo tire la sonnette d’alarme. Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) appelle à la mobilisation pour dit-il circonscrire et éradiquer la maladie.

«La résurgence de l’épidémie d’#Ebola dans notre pays nous interpelle tous. Mobilisons nous pour circonscrire et éradiquer la maladie en évitant les erreurs et les tâtonnements de 2014 qui avaient favorisé la rapide propagation de la maladie et le bilan très lourd que nous avions enregistré.», a écrit l’ancien Premier ministre.