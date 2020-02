Elections législatives: Le président du MSD remonté contre la CENI

Lors d’une conférence de presse qu’il a animé ce jeudi 13 février à Conakry, le président de la CENI a annoncé qu’il n’y aura pas un recensement pour la présidentielle de 2020.

Selon M. Amadou Salif Kebé, les nouvelles cartes d’électeurs en cours de distribution, serviront pour les législatives et le référendum pour le 1er mars , ainsi que la présidentielle de 2020.

Une décision diversement apprecié par les acteurs politiques du pays. C’est le cas du président du parti MSD (Mouvement pour la Solidarité et le Développement).

Pour Docteur Abdoulaye Diallo, cela sonne comme un piège tendu à l’oppostion.

«C’est pour pousser les gens à aller retirer leurs cartes électeurs, et vouloir organiser une élection qui n’a jamais existé nul part dans le monde. Mais, je pense qu’ils ne reussiront pas parce que la population guinéenne n’est plus dup. Aujourd’hui, ceux qui ne veulent pas aller à ces élections sont plus bombreux que ceux qui gesticulent et parlent d’une élection. Ça ne marchera pas. Parce qu’ Alpha Condé depuis qu’il est venu il n’a rien fait, il doit organiser les élections et partir.» a-t-il déclaré.