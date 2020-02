De l’argent distribué sur l’axe le prince? : un proche de Mouctar Diallo apporte des précisions

Le ministre de la jeunesse, Mouctar Diallo est accusé par des citoyens de Ratoma, d’avoir distribué de l’argent à certains jeunes de l’axe, dans le but de casser l’élan des manifestations du FNDC.

Selon ces citoyens, le président des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) et d’autres ministres dont les noms n’ont pas été dévoilés, seraient en train de se battre corps et âme pour que les manifestations politiques ne connaissent plus leur rythme habituel sur cette zone.

Des accusations que rejette en bloc un des proches du ministre. Selon Macka Baldé, vice-président du parti les Nouvelles Forces Démocratiques (NFD).

«Le ministre Mouctar Diallo est à l’intérieur du pays depuis dix (10) jours, il est en train de sillonner le Foutah. Je ne sais pas par quelle magie il peut rester au Foutah et distribué de l’argent pour empêcher une manifestation. Mouctar Diallo est un ministre pragmatique, qui est au service de son peuple. C’est faux. Je m’inscris en faux. Le ministre Mouctar quand il s’agit de sensibiliser les jeunes, là je peux comprendre. Mais distribué de l’argent c’est des accusations. C’est des gens qui sont en perte de vitesse qui disent ça, vu que les jeunes ne sortent plus pour répondre à l’appel du FNDC ils essaient d’accuser. Nous, on a toujours entendu ça, le ministre a fait ceci ou cela c’est faux.» a-t-il expliqué.