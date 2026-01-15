Le ministère des Mines et de la Géologie a procédé ce jeudi 15 janvier 2026, à la remise officielle de certificats de formation en gouvernance minière à 300 cadres issus de plusieurs administrations publiques, à l’issue d’un vaste programme de renforcement des capacités soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) et mis en œuvre par le groupement CPCS–CoWATER.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de Développement des projets miniers intégrés et du projet d’appui au renforcement des capacités de l’administration (PARCA/GPI), visant à doter l’État guinéen de compétences solides pour une gestion plus moderne, plus transparente et plus performante de ses ressources minières.

Prenant la parole à cette occasion, la cheffe de mission de CPCS Guinée, Josianne Pusterla, a rappelé la genèse du programme.

« Cette cérémonie marque bien plus que la fin d’un cycle de formation : elle symbolise un engagement collectif pour renforcer les capacités nationales de la Guinée, moderniser la gouvernance du secteur minier et soutenir un développement durable », a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué qu’un diagnostic réalisé en 2021 auprès de 25 services et directions de l’administration avait mis en évidence des insuffisances notables en matière de compétences techniques, notamment dans les domaines des mines, des transports, de la fiscalité et de l’environnement.

« Face à ces constats, une recommandation forte s’était imposée : mettre en œuvre un programme de formation complet, structuré et adapté aux besoins réels des services publics guinéens. C’est exactement ce qui a été fait », a souligné Mme Pusterla.

Au total, 30 modules de formation ont été développés, couvrant l’ensemble du cycle de vie des projets miniers intégrés : géotechnique, fiscalité minière, modélisation économique, négociation des contrats, audit environnemental, gestion des infrastructures de transport, entre autres.

Au nom des bénéficiaires, Mamadou Saïdou Bimbiriko Barry, Directeur général du BSD au ministère des Mines et de la Géologie, a salué une formation « de haut niveau et très enrichissante ».

« Ces formations ont été bien plus qu’une simple étape dans nos parcours professionnels. Elles ont renforcé nos expertises, ravivé nos motivations et accru notre capacité à contribuer efficacement au développement de nos départements respectifs », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que le ministère des Mines et de la Géologie joue un rôle central de régulation, de contrôle et de promotion du secteur, mais qu’il fait face à de nombreux défis techniques, environnementaux, financiers et technologiques.

« Grâce à l’appui du groupement CPCS–CoWATER et de la BAD, nous avons aujourd’hui des cadres capables de développer des mécanismes efficaces de suivi-évaluation des projets miniers intégrés et de prendre des décisions plus éclairées », a-t-il indiqué.

Les participants ont ainsi acquis des compétences pointues dans plus d’une dizaine de domaines clés, allant du droit minier à la négociation des contrats, en passant par la gestion foncière, la modélisation financière et la fermeture et réhabilitation des mines.

Représentant le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, le secrétaire général du département, Aboubacar Kourouma, a mis en avant l’importance stratégique de cette initiative pour l’État guinéen.

« Ce certificat que vous recevez aujourd’hui est bien plus qu’un document. Il symbolise votre volonté d’apprendre, votre soif de progrès et votre ambition de contribuer activement au développement de notre pays », a-t-il déclaré.

Il a également salué le rôle des partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, qui a financé le projet à hauteur de plusieurs millions de dollars.

« La formation ne s’arrête jamais. Elle doit s’inscrire dans une logique d’amélioration continue afin de relever les défis de nos secteurs respectifs et d’innover durablement », a-t-il exhorté.

Au-delà des certificats remis, cette cérémonie consacre une dynamique : celle d’un capital humain mieux formé, capable d’accompagner la transformation structurelle du secteur minier guinéen. Les bénéficiaires se sont engagés à mettre en pratique les acquis de la formation, dans l’esprit de la vision présidentielle Simandou 2040, qui place le capital humain au cœur du développement national.

Avec ces 300 cadres désormais certifiés, la Guinée franchit une nouvelle étape vers une gouvernance minière plus rigoureuse, plus intégrée et résolument tournée vers un développement inclusif et durable.