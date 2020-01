Kindia: le camion de ramassage d’ordures incendié

Le seul et unique camion qui servait de ramassage d’ordures dans les grands marchés publics de Kindia a été incendié dans la nuit du mardi à mercredi 15 janvier 2020.

Selon nos informations, c’est grâce à l’intervention spontanée des agents de la protection civile qui sont à quelques minutes des lieux que le feu a été maîtrisé. Seule la carrosserie a échappé aux flammes. Aussitôt informées, les responsables de la commune se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. Mame Joséphine Doré, secrétaire générale de la commune urbaine de Kindia, revient sur les circonstances de l’incendie: « Cest aux environs de six (6) heures du matin, quand j’ai été appelé par un garde communal me disant que le camion qui s’occupe de l’assainissement au niveau de la commune urbaine a été incendié dans les environs de trois (3) heures à quatre (4) heures du matin. J’ai informé les autres et quand nous sommes arrivés sur les lieux et nous avons constaté que c’est bien le camion qui était en feu. Mais, c’est la patrouille qui était là hier qui a vécu les faits et qui a remonté l’information au niveau des sapeurs-pompiers grâce à qui le feu n’a pas pu prendre assez d’ampleur. »

Selon le maire de Kindia, l’équipe chargée d’assurer la garde de la commune et les biens a été mise à la disposition de la sécurité pour des fins d’enquête. Pour l’heure, une enquête a été ouverte contre X.

Et un important dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser les locaux de la mairie de Kindia.

Thierno Aliou Sow, correspondant de Guinee360.com à Kindia