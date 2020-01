CAN 2021 : La compétition se jouera en janvier – La vraie raison !

La Coupe d’Afrique des nations 2021, initialement prévue entre juin et juillet 2021 au Cameroun vient de connaître une réforme. La compétition se jouera désormais 6 mois plus tôt, entre le 9 janvier et le 6 février 2021. Nous savons pourquoi…

Récemment, dans des propos relayés par Rfi, le ministre le ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouelle Kombi disait : «Nous voulons dire tout de suite, ici au Cameroun, que sur tout le territoire, que la période de juin à septembre, je parle sous le contrôle du directeur de la météorologie […] correspond à la grande saison des pluies. A Douala, par exemple, pendant cette période, il pleut quotidiennement […] A cet égard, nous serons attentifs aux décisions importantes qui seront prises dans le cadre de cette rencontre pour l’intérêt et la gloire du football africain ».

Et bien,ce mercredi, la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Cameroun, pays-hôte de la CAN 2021, se sont réunis à Yaoundé afin de discuter des dates de la compétition. Sans surprise, la CAN fait son retour en Janvier, pour ce qui est de l’édition 2021 en tout cas, qui se jouera précisément, entre le 9 janvier et le 6 février.

Si cette raison officielle paraît logique, celle officieuse ne laisse vraiment pas de marge à la CAF. En effet, suite au réaménagement du calendrier de la Coupe du Monde des Clubs par la FIFA, (juin-juillet 2021), l’instance africaine était face au défis de voir certaines sélections nationales privées de leurs stars, car évoluant pour la plupart dans des grands clubs européens.

Cette décision est-il donc, une défaite face aux intérêts européens ?…

2021 représentera-t-il une simple exception ou le début d’une reprogrammation durable en janvier-février ?…