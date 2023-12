Sous le pilotage des facilitatrices, des équipes sont déployées dans les 33 préfectures du pays dans le cadre de la 2e phase de vulgarisation des 35 résolutions du rapport du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen.

A cette occasion, la porte-parole des facilitatrices, Makalé Traoré, a réitéré l’engagement de son équipe à œuvrer pour un retour apaisé à l’ordre constitutionnel. « Nous sommes en transition et nous souhaitons qu’elle soit apaisée et que nous atteignons le cadre institutionnel et le retour de l’ordre constitutionnel dans la paix».

Faisant allusion aux forces vives qui en ont boycotté, l’ancienne ministre a rassuré que « le cadre de dialogue est ouvert, permanent et peut être amélioré et complété. Il peut être amendé et que les mains restent tendues pour que tous les guinéens acceptent de parler de la Guinée en Guinée avec les Guinéens. C’est cela notre salut. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. C’est à nous de nous entendre, parler d’une voix, même dans la contradiction et de réaliser que l’avenir de ce pays est entre nos mains », a-t-elle laissé entendre.