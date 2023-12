Trois chaînes de télévision ont été retirées des bouquets de Canal+ et de StarTimes pour des raisons de “sécurité nationale”, selon la Haute autorité de la communication (HAC). L’Ong Reporters sans frontières (RSF) demande “instamment” aux autorités guinéennes de mettre un terme à ces censures.

« L’ampleur que prennent les atteintes à la liberté de la presse en Guinée est considérable. L’accès à des chaînes de télévision et des radios est suspendu du jour au lendemain, privant les citoyens de leur droit à l’information. Le manque de transparence de ces décisions sous prétexte de “sécurité nationale” est alarmant, discréditant par ailleurs l’indépendance supposée de l’organe de régulation. Nous exigeons des réponses claires de la part des autorités et qu’elles mettent tout en œuvre pour rétablir l’accès aux médias censurés et aux réseaux sociaux», lit-on dans le communiqué de RSF.

Ce sont Djoma (TV et Radio), Évasion (TV et FM) et Espace (TV et FM) qui sont retirés du bouquet de la plateforme de services de télévision payante StarTimes à la demande de l’organe de régulation des médias. Les radios FIM , Djoma, Espace et Évasion sont également inaccessibles dans le pays depuis deux semaines maintenant, leurs signaux sont brouillés. Les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok restent aussi toujours indisponibles sans VPN.