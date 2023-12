Les apprenants et les encadreurs de l’École Nationale des Postes et Télécommunication de Kipé viennent de bénéficier d’un FabLab avec des équipements de pointe.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu le lundi 11 décembre 2023, par le ministre Alpha Bacar Barry, en compagnie du Directeur Général de la Fondation Orange Guinée, M. Ousmane Boly Traoré ainsi que plusieurs autres cadres du département et de la Fondation Orange Guinée.

Il s’agit entre autres, des imprimeurs, Ultramaker, de découpe Laser, de Flash Forge, de Bosch PBD 40, etc…

Dans son allocution, M. Ousmane Boly Traoré, Directeur général de la Fondation Orange Guinée qui a offert les équipements a réitéré la volonté de sa Fondation à accompagner le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (METFPE), dans le domaine de la formation avant de féliciter M. le ministre qui répond tous les jours aux préoccupations de la jeunesse.

Le ministre Alpha Bacar Barry a, de son côté, remercié la Fondation Orange Guinée avant de lui rappeler que la mise sur le réseau de ces équipements concrétise les promesses tenues il y a quelque temps sur la transformation de l’École nationale des Postes et Télécommunication en une école nationale du Numérique.

Rappelons qu’après l’École Nationale des Postes et Télécommunication, le ministre Alpha Bacar Barry et ses partenaires d’Orange Guinée ont également visité les trois salles informatiques entièrement équipées et connectées par Orange Guinée au Centre de formation professionnelle Camara Laye.

Service de communication et des relations publiques METFPE