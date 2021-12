Le Syndicat National de l’Éducation (SNE) a à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 14 décembre 2021, condamné le non paiement des primes de documentation et de recherche des enseignants et enseignants- chercheurs de Guinée au titre de l’année scolaire et universitaire 2021-2022.

Dans la déclaration le SNE à travers la voix de son Secrétaire Michel Pépé Balamou demande aux nouvelles autorités à plus de diligence dans le traitement de ce dossier en vue d’apaiser le cœur des enseignants qui ne peuvent plus prendre leur mal en patience. Aux enseignants et enseignantes de Guinée de rester sereins et mobilisés.

Communiqué :

«Le syndicat national de l’éducation (SNE) constate avec regret le non paiement des primes de documentation et de recherche des enseignants et enseignants- chercheurs de Guinée au titre de l’année scolaire et universitaire 2021-2022 . Fruit de la grève des enseignants qui avaient empêché la tenue de l’examen du Baccalauréat de juin 2006, ces primes doivent être en principe payées aux enseignants et enseignants- chercheurs fin septembre, début octobre ou à la veille de chaque ouverture des classes en vue de l’achat de documents nécessaires à la réactualisation des cours. Trois mois après la rentrée des classes, ces primes restent impayées aux ayant-droits et ce, malgré les multiples démarches entreprises auprès du cabinet sortant du Ministère de la fonction publique en vue d’une issue négociée et concertée pour le bonheur de l’école guinéenne. Acte de sabotage ou de provocation ?

En tout état de cause, le syndicat national de l’éducation invite les nouvelles autorités du pays à plus de diligence dans le traitement de ce dossier sensible en vue d’apaiser le cœur des enseignants qui ne peuvent plus prendre leur mal en patience face à un retard injustifié et teinté de mépris pour la profession enseignante.

Le syndicat national de l’éducation milite en faveur d’une transition apaisée et réussie mais dans le strict respect des droits des enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir.

Aux enseignantes et enseignants de Guinée, le SNE vous invite à rester sereins, vigilants et mobilisés. La victoire sera de notre côté.