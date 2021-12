Le président de la Haute autorité de la communication (HAC) est sorti du silence ce mardi 14 décembre 2021, suite à la publication d’une note par l’agent judiciaire de l’Etat, l’accusant de détournement de biens publics au sein de l’institution qu’il dirige. L’Agent judiciaire de l’Etat, Me Mohamed Sampil, a fait savoir qu’après le dégel des comptes bancaires publics, Boubacar Yacine Diallo a sorti un gros montant, c’est pourquoi des poursuites judiciaires ont été prévues par le département de la justice afin d’enquête.

A travers une déclaration, le président de la HAC s’est dit surpris de l’annonce, avant de déclarer avoir utilisé les 47.630.000 Gnf, pour des besoins immédiats de son institution. Il a par la même occasion rassuré de répondre la justice sans aucune ambiguïté.

Déclaration de Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute autorité de la communication :

J’ai été surpris d’apprendre hier à la télévision nationale que je suis accusé de détournement de fonds publics de l’État, après le 5 septembre 2021.

L’agent judiciaire de l’État a effectivement pris contact avec moi afin que je justifie un montant de 47.630.000 GNF. Je me suis rendu personnellement à son agence et j’ai fourni tous les documents sollicités.

Le montant dont il est question a servi à couvrir des besoins immédiats de la HAC entre le 29 septembre et le 19 octobre 2021.

Je trouve qu’il n’est pas élégant d’apprendre à la télévision nationale que l’on fait l’objet d’une accusation de cette nature. Je défends les dépenses effectuées et je suis disposé à répondre à la justice.