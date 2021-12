Cet autre éboulement s’est produit dans la matinée d’hier lundi 13 décembre 2021 dans la zone minière artisanale appelée Wôyonfé relevant du secteur de Sallah sous préfecture de Doko située à 45 kilomètres du centre ville de Siguiri. Bilan cinq (5) morts et six (6) blessés graves.

Selon les témoins, c’est la mauvaise pratique d’exploitation aux fonds des puits qui serait la cause de ce dramatique éboulement.

Les victimes sont entre autres : Siaka Camara âgé de 32 ans marié et père de 3 enfants, Baal Hamidou Berté âgé de 19 ans célibataire originaire de République du Mali région de Ségou, Lancinet Diakité âgé de 16 ans célibataire, Moussa Condé 24 ans célibataire et Amadou Oury Sow dit Dabola âgé de 37 ans, marié à deux femmes et père de 4 enfants.

Les blessés ont été conduits dans les centres de santé publique les plus proches de la localité pour des soins primaires, quant aux victimes les corps ont été remis aux parents pour leur inhumation.

BILLY NANKOUMAN KEITA correspondant dans la préfecture