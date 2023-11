Dans un courrier réponse partagé à la presse, le Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football a répondu véhément le Ministre des Sports Bea Diallo. A travers sa présidente, l’instance a rappelé les limites du pouvoir du Ministre, démenti avoir refusé l’hôtel alloué par la CAF et éclairci sa position par rapport au futur congrès électif.

Au courrier très médiatique et surtout très provocateur de Lansana Bea Diallo, le CONOR a répondu par l’écrit de sa présidente, Mme Sy. L’instance regrette la démarche du Ministre des sports qui constitue une tentative d’immixtion dans la gestion de la fédération guinéenne de football. Elle a justifié sa décision de ne pas associer le Ministère des Sports à la visite du futur hôtel du Syli lors de la prochaine CAN et démentie l’information selon laquelle son équipe aurait refusé l’hôtel proposé par la CAF.

Mme Sy est également revenue sur les nouveaux contrats que son équipe a déniché pour la future équipe dirigeante de la fédération guinéenne de football.

En résumé, elle n’a rien oublié et il faut dire qu’elle n’y est pas allée de mains mortes.

Lisez…

MJS - Courrier réponse