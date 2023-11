Le samedi 4 novembre 2023, aux alentours de 4h40 du matin, un « commando lourdement armé », selon les autorités guinéennes, a attaqué la prison centrale de Conakry, située au quartier Coronthie, dans la presqu’île de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne. Au cours de l’attaque, quatre détenus qui étaient membres du Conseil national pour la démocratisation et le développement (CNDD), la junte militaire qui avait pris le pouvoir après l’annonce du décès du président Lansana Conté, en décembre 2008, ont été extirpés de leur cellule. Il s’agit du capitaine Moussa Dadis Camara (président de la transition en Guinée entre décembre 2008 et décembre 2009), les colonels Moussa Thiegboro Camara, Blaise Goumou et Claude Pivi. Tous sont accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 survenu le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, qui avait fait plus de 150 morts, 109 femmes et filles violées, des dizaines de disparus et plus de 1 400 blessés, selon les chiffres avancés par la commission d’enquête de l’ONU.

Quelques heures après leur « évasion », les trois premiers ont été repris par les forces de défense et de sécurité et renvoyés dans leur cellule à la Maison centrale de Conakry. Quant au colonel Claude Pivi, il est toujours en cavale. Son fils Verny Pivi, un ancien militaire radié des rangs des forces armées guinéennes, est présentée par les autorités comme l’instigateur de l’attaque.

L’ancien ministre de la Sécurité présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara étant toujours en fuite, c’est lui qui concentre actuellement toutes les attentions. C’est ainsi qu’une vidéo de 35 secondes du célèbre militaire qui était incarcéré à la Maison centrale de Conakry, depuis le début du procès septembre 2022, est apparue sur les réseaux sociaux. On l’y entend déclarer : « On est là, tout va bien, on est là seulement on se prépare comme si j’étais en stage parce que ici là, c’est comme l’internat pour moi. Je me prépare très bien sans la guerre dans l’accalmie, mais vous aussi qui êtes là-bas, il faut faire les choses qui sont claires. Donc, nous on est là tranquillement, il y a la santé, on fait le sport. »

Rapidement, la séquence est devenue virale, reprise par plusieurs pages et comptes Facebook. En analysant ses propos, on constate qu’ils manquent de précision. Ce qui ouvre la possibilité à tout type d’interprétation. Et en pareille situation, une telle vidéo génère beaucoup d’audience. Par exemple sur la page, elle a été visionnée plus de 776 000 fois et partagée par plus de 9 200 personnes en seulement quelques heures.

De nombreux internautes qui l’ont partagée ou commentée prétendent que la vidéo est récente et aurait été enregistrée depuis la nouvelle cachette du colonel Claude Pivi dont la radiation a été décidée dès le lendemain de l’évasion par un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Compte tenu de l’intérêt que cette vidéo suscite, la rédaction de Guinee360 a décidé de tenter de remonter son origine. Dans nos recherches, nous avons relevé deux versions. D’un côté, il y a ceux qui assurent qu’elle a été prise après l’évasion « spectaculaire », une version défendue par la plupart des internautes qu’on a observés à travers les publier ou les commentaires. Et de l’autre côté, quelques uns qui essaient de convaincre que la vidéo, bien qu’étant effectivement authentique, a été tournée plusieurs mois avant l’attaque du commando au petit matin du 4 novembre dernier.

Dans notre mission de contribuer à la lutte contre le désordre informationnel en Guinée, nous avons utilisé plusieurs outils d’analyse d’images dans le but de remonter à l’origine de la vidéo, comme tinEye reverse Image, Google Image et d’autres. Nous avons également interrogé le journaliste Abdoul Latif Diallo, Directeur de publication du site d’informations Depecheguinee.com qui avait révélé en janvier 2023 que Verny Pivi était soupçonné d’être « à la tête d’un groupe de jeunes qui se préparent à N’Zérékoré pour attaquer à la Maison centrale de Conakry, afin de libérer son père, le Colonel Claude Pivi ».

Notre confrère qui dispose de bonnes sources au sien de la prison de Conakry a indiqué que la vidéo a été tournée en décembre 2022 dans l’enceinte même de la Maison centrale, c’est-à-dire deux mois après son arrestation avec les autres accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Parlant du colonel Claude Pivi qu’on aperçoit dans la vidéo, notre confrère a précisé : « Il a été filmé par un agent de sa société de gardiennage [Agence Élite Sécurité] pour montrer la vidéo aux jeunes de la société qui s’inquiétaient depuis son arrestation. Il était dans la cour de la Maison centrale. Il essayait juste de rassurer ses employés de son été état physique parce qu’il était là-bas depuis des mois. Quiconque affirme que cette vidéo est récente ou a été tournée après son évasion aura menti (…) J’étais sur place au moment des faits. Tous ceux qui ont fait la maison centrale reconnaissent le mur de la mosquée », nous a-t-il confié.

Une version appuyée par le ministre de la Justice qui s’est rendu à la Maison centrale de Conakry dans la soirée du mardi 7 novembre. Alphonse Charles Wright, faisant allusion à cette vidéo du colonel Claude Pivi, y a sermoné les agents de la garde pénitentiaire qui, selon lui, ont permis aux détenus d’avoir accès à des moyens de communication pour être en contact avec l’extérieur.

Nous avons entrepris des recherches pour interroger un des employés de la société de gardiennage Agence Élite Sécurité dans le cadre de la rédaction de cet article. Mais nos démarches sont restées infructueuses, à cause de l’atmosphère d’inquiétude qui y règne, suite à l’évasion de leur patron.

Ce qu’il faut retenir…

Au moment de la publication de cet article, nous n’avons pas pu identifier la première personne à l’avoir diffusée en ligne. Les différentes informations ainsi que les indices récoltés par notre rédaction pointent tous vers effectivement une ancienne vidéo, qui a été tournée dans l’enceinte de la Maison centrale de Conakry alors même qu’il y était détenu, contrairement à ce que prétendent certains utilisateurs des réseaux sociaux. Par ailleurs, depuis qu’il a été exfiltré de sa cellule, aucune information officielle n’a été diffusée quant au lieu où il pourrait se cacher. Les opérations de ratissage lancées par les forces de défense et de sécurité n’ont, pour l’instant, rien donné.

Celui qui est désormais l’homme le plus recherché de Guinée (avec une récompense de 500 millions de francs guinéens pour toute information facilitant son arrestation) a effectué une importante partie de sa carrière militaire au sein du Bataillon des troupes aéroportées (Bata), une unité d’élite de l’armée guinéenne.

Cet article a été rédigé par Adama Hawa Bah dans le cadre du projet Implication des Médias Numériques dans la Prévention Active des Conflits et Tensions (IMPACT), sous la coordination de Thierno Ciré Diallo. Il a été approuvé par le Directeur de publication de Guinee360.