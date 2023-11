Comme nous l’annoncions dans un précédent article, des partisans de l’ex-parti au pouvoir le Rpg arc-en-ciel ont manifesté ce mardi 14 novembre 2023, à la Sig Madina. Ils exigent le retour d’Alpha Condé au pouvoir et la libération des anciens dignitaires du régime déchu détenus pour des faits présumés de corruption et de détournement.

Munis des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «les femmes de Guinée demandent le retour d’Alpha Condé, la jeunesse demande le retour d’Alpha Condé, libérez Kassory, Diané et Oyé Guilavogui», ces manifestants étaient composés de jeunes et de femmes.

Ils accusent le CNRD à la tête le Colonel Mamadi Doumbouya, d’être à la base de toutes les crises auxquelles les Guinéens font face actuellement. Ils estiment qu’Alpha Condé reste l’unique solution pour sortir le pays de cette situation.

«Nous sommes là parce que les femmes souffrent, les femmes sont fatiguées, il n’y a pas de boulot, nos enfants ne travaillent pas, les jeunes ne travaillent pas. Nous souffrons énormément, le prix de pain est monté à 5 mille francs, alors qu’au temps d’Alpha Condé le pain était à 3 mille. Il n’y a pas d’argent, la souffrance est là, on sort le matin jusqu’à la nuit on ne gagne rien. Nous voulons le retour d’Alpha Condé. C’est lui seul qui peut nous sortir de cette souffrance », a déclaré une manifestante.

Cette manifestation qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes s’est déroulée sans incidents. Peu avant son départ de la zone, notre reporter a aperçu des agents de sécurité qui venaient d’arriver sur les lieux.

Des habitants de la Sig dénoncent l’attitude de ces jeunes qu’ils accusent d’être des simples manipulés. Hors micro, une femme affirme que ce ne sont pas des militants du Rpg qui ont manifestés. C’est plutôt selon elle, des manipulés qui ont reçu de l’argent pour semer le désordre.