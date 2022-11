United Bank For Africa (UBA), et BNB transfert d’argent, ont signé un partenariat ce lundi 14 novembre 2022. Via une application, ces deux partenaires comptent faciliter la transaction monétaire à leurs clients.

BNB CashApp est le nom de cette application digitale, via laquelle, UBA et BNB ont décidé de limiter le déplacement de leurs clients. Selon les concepteurs de cette appli, on peut la télécharger sur App Store et Play Store. Elle permet de faire des transactions monétaires sans se déplacer. En étant chez lui, l’utilisateur de cette technologie peut recevoir de l’argent en provenance d’un pays étranger et le déposer sur son compte UBA.

Selon le responsable du service clientèle d’UBA, Bappathe Barry, ce partenariat vient à point nommé.

«On en avait vraiment besoin vue notre orientation stratégique dans le domaine digital qui consiste à rendre autonomes nos clients pour tout ce qui est transaction financière. Nous sommes omniprésents dans le domaine de transfert d’argent, nous sommes parmi les leaders dans ce pays. Nous avons juste réfléchi à trouver un moyen à mettre à la disposition de nos clients pour recevoir discrètement, de façon très simplifiée la transaction à travers le monde. BNB, à ce niveau de technicité, est nécessaire pour mener à bien ce projet. Tout ce que nous demandons aux gens c’est de créer des comptes UBA et les communiquer à leurs proches pour recevoir instantanément les fonds déposés sur leurs comptes. Ils auront le choix suivant les multitudes de canaux que nous mettons à leur disposition pour faire le retrait en toute discrétion et indépendamment de leurs temps.»

Dans sa communication, le Coordinateur pays de BNB, Assinonvo Retice, a fait savoir qu’en terme de valeur ajoutée, via cette application, «nous permettons à toute la population guinéenne de pouvoir surpasser à certaines contraintes qui les obligeaient à se déplacer. Peu importe l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir de l’argent, votre parent peut vous envoyer vos fonds directement votre compte bancaire UBA. Ceci est une très grande valeur que nous ajoutons aujourd’hui à la population guinéenne. Le point crucial de ce partenariat, c’est que, ces transactions se font intervention humaine. En un temps très court, votre parent peut vous envoyer de l’argent de l’Europe, aux États-Unis, au Canada…»