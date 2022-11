Le président de l’Union des forces républicaines (UFR), a signalé ce lundi, que le chef du gouvernement a répondu aux revendications du quatuor, sur le contenu du mémo qui lui a été remis lors sa visite au siège de la CORED, dans le cadre de l’exécution des activités préparatoires du cadre de dialogue inclusif.

«Je viens de recevoir la lettre réponse du P.M au mémo qui lui a été adressé par les coalitions du Quatuor. En attendant notre concertation pour la suite à donner au courrier, j’observe qu’il a été adressé au Coordinateur du Quatuor, fonction qui n’existe pas», a tweeté l’ancien premier ministre guinéen, Sidya Touré.

Dans leur mémo, les coalitions politiques membres du quatuor avaient posé comme conditions préalables pour leur participation au dialogue, ce qui suit :

«La libération des prisonniers politiques et le retour paisible des leaders politiques en exile , l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les leaders politiques et de la société civile, la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders actifs du quatuor, de l’interdiction de manifester, l’ouverture d’une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD, la suspension des expropriations, la restitution des biens saisis en dehors d’une procédure judiciaire.»