Guinée : l’OIF salue l’annonce des élections sénatoriales

La Guinée franchit de nouvelles étapes dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel. À Paris, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a salué les progrès institutionnels réalisés par le pays, tout en attirant l’attention sur les prochaines échéances, notamment l’installation du Sénat.

La délégation guinéenne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a participé, mardi 13 octobre 2026, à la 134e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), organisée dans la capitale française.

Les discussions ont notamment porté sur les avancées enregistrées ces dernières années dans les pays membres de l’organisation. À cette occasion, Louise Mushikiwabo a mis en avant les progrès accomplis par les autorités guinéennes dans le cadre du rétablissement de l’ordre constitutionnel. Elle a également remercié Conakry pour sa participation aux travaux du Conseil permanent.

La responsable de l’OIF est notamment revenue sur l’installation de l’Assemblée nationale, le 17 juillet dernier, à l’issue des élections législatives et communales organisées en mai. Une étape importante dans le processus institutionnel engagé en Guinée depuis 2021.

« L’installation de l’Assemblée nationale guinéenne le 17 juillet, à la suite des élections législatives et communales de mai, constitue une étape importante dans le processus engagé depuis 2021. Cette étape ouvre désormais une nouvelle séquence avec la mise en place progressive des institutions prévues par le nouveau cadre constitutionnel, notamment le Sénat. »

Au-delà de l’installation du Parlement, l’attention se tourne désormais vers la mise en place des autres institutions prévues par le nouveau cadre constitutionnel. Le Sénat figure parmi les prochaines étapes attendues, alors que les autorités préparent les élections destinées à compléter l’architecture institutionnelle du pays.

Sur le calendrier électoral, un décret lu à la télévision nationale le lundi 12 octobre 2026 a fixé au dimanche 29 novembre la date de l’élection des conseillers régionaux. Le scrutin pour le renouvellement des deux tiers du Sénat est, quant à lui, prévu le dimanche 20 décembre 2026.