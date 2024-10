Près de 3 semaines après l’annonce de sa mort, le corps du colonel Pépé Célestin Bilivogui n’a toujours pas été restitué à sa famille.

Porté disparu le 7 novembre 2023, l’officier de l’armée a été annoncé mort le 25 septembre dernier. Cependant, son corps n’a toujours pas été restitué à sa famille.

Ce lundi 14 octobre, sa fille Rose Bilivogui a posté un message sur les réseaux sociaux pour rappeler que son père aurait célébré, ce jour, son 63e anniversaire.

“Mon père a été brutalement arraché à nous, et cela fait maintenant deux semaines qu’il nous est toujours refusé. Chaque jour sans lui est un rappel cruel de tout ce que nous avons perdu, de tout ce qu’il était et de tout ce qu’il aurait pu encore nous apporter”, a-t-elle écrit, lançant un appel désespéré aux autorités qui détiennent le corps de son père.

« À ceux qui le détiennent encore, je vous en supplie, montrez un peu d’humanité. Rendez-nous mon père. Permettez-nous de lui rendre un dernier hommage et de le laisser reposer en paix. Mon père mérite le respect, la dignité et le repos qu’il a gagnés par sa bonté et ses sacrifices », a-t-elle affirmé, soulignant le droit fondamental de dire adieu à un être cher.

Rose a partagé l’impact émotionnel de cette perte sur sa vie : « Je ressens un mélange de chagrin, de colère et de culpabilité. Je suis bouleversée par le fait que je ne peux même pas te rendre l’hommage que tu mérites, te dire adieu comme il se doit. Il m’est insupportable de savoir que ton corps, celui de l’homme qui a tant donné pour ce pays, est retenu quelque part, loin de nous. Tu mérites de reposer en paix, entouré de ceux qui t’aiment, et de retrouver enfin la dignité qui t’a toujours caractérisé. »

Pour rappel, le colonel Celestin Bilivogui a été porté disparu quelques jours après l’évasion du colonel Claude Pivi et de ses complices de la maison centrale de Conakry, le 4 novembre 2023.